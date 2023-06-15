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الخميس، 15-06-2023 09:59 ص

رسميا.. نانت يفعّل بند شراء المصري مصطفى محمد

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي نانت الفرنسي لكرة القدم، يوم الأربعاء، تفعيل بند شراء المهاجم الدولي المصري مصطفى محمد من غالطة سراي التركي.اضافة اعلان


وقال نانت في بيان "فعل النادي، خيار الشراء في عقد مصطفى محمد، بعدما لعب معنا على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد".


وأضاف البيان "مصطفى محمد سيكون مرتبطا بعقد مع نانت حتى 2027، اعتبارا من يوليو 2023".

وتابع "مصطفى محمد مهاجم قوي وصاحب جهد كبير ومتميز أمام مرمى المنافسين، وظهر بشكل مثير في موسمه الأول بالدوري الفرنسي".

وأردف "كان مصطفى محمد هداف الفريق بالدوري الفرنسي (8 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى)، كما تألق في البطولات الأوروبية بتسجيله هدفين وتقديم تمريرتين حاسمتين".

وأتم بيان نانت "اللاعب المصري يمتلك 25 مباراة دولية وسجل 6 أهداف مع منتخب مصر، ويحظى بتقدير كبير من قبل جماهير نانت، وسيستمر في إثارة حماس المشجعين في المستقبل".

 




 

 


 

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