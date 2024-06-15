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السبت، 15-06-2024 01:52 م

رسميا.. نجم ميلان ينتقل لأتالانتا

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الوكيل الاخباري- أعلن نادي ميلان، اليوم السبت، انتقال أحد لاعبيه البارزين لصفوف أتالانتا بشكل دائم.اضافة اعلان


وقال ميلان، في بيان على موقعه الرسمي: "يعلن النادي أن شارل دي كيتيلاري، قد انضم إلى أتالانتا بشكل دائم".



وأضاف: "يتمنى النادي لتشارلز كل التوفيق في حياته الشخصية والاحترافية".


ولعب دي كيتيلاري الموسم الماضي مع أتالانتا على سبيل الإعارة، ونجح في إحراز 14 هدفا وقدم 11 تمريرة حاسمة في كل البطولات.

وكان دي كيتيلاري، انضم لميلان في الصيف الماضي 2022 قادما من كلوب بروج في صفقة بلغت قيمتها حوالي 35 مليون يورو.

وواجه شارل، صعوبات كبيرة في التأقلم مع الروسونيري، حيث شارك في 40

 




 

 


 

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