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الإثنين، 03-07-2023 04:01 م

رسميا.. نيوكاسل يعلن ضم تونالي

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الوكيل الإخباري- أعلن نيوكاسل يونايتد، اليوم الإثنين، التعاقد رسميا مع الإيطالي ساندرو تونالي، قادما من صفوف ميلان.اضافة اعلان


ونشر نيوكاسل، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تونالي، وكتب عليها: "يسعدنا الإعلان عن صفقة ساندرو تونالي من ميلان".

وأضاف: "ينضم اللاعب البالغ 23 عامًا إلى صفوفنا مقابل رسوم لن يتم الكشف عنها، ووافق على عقده في سانت جيمس بارك حتى عام 2028.. مرحبا بك في نيوكاسل يونايتد يا ساندرو!".

وزعمت تقارير بأن ساندرو تونالي انتقل من ميلان إلى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات تقترب من 5 ملايين يورو.

كما سيحصل ميلان على 10% من قيمة إعادة بيع تونالي مستقبلا، إذا قرر نيوكاسل نقله إلى نادٍ آخر.

 




 

 


 

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