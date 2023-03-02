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الخميس، 02-03-2023 04:32 م

رسميا.. يوفنتوس يمدد عقد المحارب والقائد

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، اليوم الخميس، تمديد عقد نجمه ليؤمن بقاءه داخل قلعة البيانكونيري حتى صيف 2025 المقبل.

وذكر يوفنتوس في بيان عبر موقعه الرسمي، أن البرازيلي دانيلو، مدافع وقائد الفريق، مدد تعاقده مع النادي بشكل رسمي، حيث وقع اللاعب على عقود التجديد لموسم إضافي لينتهي عقده الجديد في 2025.

وقال بيان النادي: "الروح، المحارب، القائد.. هذه الكلمات الثلاث البسيطة تصف لاعبنا دانيلو، وأكثر من ذلك، دانيلو الرجل".

وأضاف "منذ وصوله ليوفنتوس في أغسطس 2019، كان مرتبطا بشدة بألوان النادي فور وصوله، أيضا خارج الملعب، وأصبح نقطة مرجعية لنا، واليوم أصبح ارتباطه بقميصنا أقوى".

كان دانيلو قد انضم ليوفنتوس في عام 2019 وخلال تلك الفترة شارك في 142 مباراة من بينها 128 مباراة كلاعب أساسي، ساهم فيهم بتسجيل 17 هدفا (8 أهداف و9 تمريرات حاسمة.

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