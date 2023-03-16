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الخميس، 16-03-2023 03:55 م

رسميا: 9 فرق ضمنت التأهل لمونديال الأندية 2025

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الوكيل الإخباري - أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الخميس، أن 9 فرق ضمنت التأهل لبطولة كأس العالم للأندية 2025، أول نسخة من البطولة بنظامها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا.


ووفقًا للحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن قارات العالم الست ستكون ممثلة في البطولة، بعد اعتماد مقاعد كل قارة في وقت سابق.

وتم توزيع الفرق الـ32 فريقاعلى القارات الست على النحو التالي:

قارة أورروبا 12 فريقًا، أمريكا الجنوبية 6، أفريقيا 4، آسيا 4، أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) 4، أوقيانوسيا 1، والبلد المضيف 1.


وتأكدت مشاركة 9 فرق في البطولة بشكلها الجديد، ومن بينها 3 فرق عربية، وهذه الفرق هي:

• الهلال (السعودية) - دوري أبطال آسيا 2021.

• الأهلي (مصر) - دوري أبطال أفريقيا 2020/21.

• الوداد البيضاوي (المغرب) - دوري أبطال أفريقيا 2021/22.

• مونتيري - دوري أبطال الكونكاكاف 2021.

• سياتل ساوندرز - بطل كونكاكاف 2022.

• بالميراس - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2021.

• فلامنجو - أبطال كوبا ليبرتادوريس 2022.

• تشيلسي - بطل دوري أبطال أوروبا 2021.

• ريال مدريد - أبطال دوري أبطال أوروبا 2021/22.

وبناء على ذلك فأن فرق قارة آسيا سوف تتنافس على الـ 3 المقاعد المتبقية، بينما تبقى مقعدان لقارة إفريقيا، ومثلهما للكونكاكاف، و4 مقاعد لفرق أمريكا الجنوبية، و10 لأوروبا.

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