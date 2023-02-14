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الثلاثاء، 14-02-2023 02:40 م

رسم خطوط التسلسل يتسبب باستبدال حكم مواجهة ليفربول وإيفرتون!

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الوكيل الإخباري - استبدلت رابطة التحكيم الإنجليزية الحكم جون بروكس من غرفة حكم الفيديو المساعد الاثنين في مواجهة ليفربول وإيفرتون ومباراة أرسنال ومانشستر سيتي الأربعاء القادم بسبب خطئه الفادح.

وقام جون بروكس برسم خطوط التسلسل بشكل خاطئ في مباراة برايتون وكريستال بالاس، على جيمس تومكنز بدلا من زميله مارك جويهي الذي كان خلفه خلال الهدف الذي سجله برفيس إستوبينان وتم إلغاؤه على إثر الخطأ، هدف صحيح لفريق برايتون.

وتولى أندريه مارينر وديفيد كوتيه مهام تقنية حكم الفيديو المساعد في مباراة ليفربول ضد إيفرتون الليلة ووسيتولى المهمة لمباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي مساء الأربعاء على التوالي.

وأكدت رابطة التحكيم الإنجليزية في بيان رسمي: "تم استبدال جون بروكس بتقنية الفيديو المساعد لكل من ليفربول وإيفرتون الليلة وأرسنال ضد مانشستر سيتي مساء الأربعاء".

وكشف نادي برايتون أنهم تلقوا اعتذارا من رابطة التحكيم عن الخطأ.

بينما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن رئيس التحكيم هوارد ويب دعا إلى اجتماع طارئ ويفكر في عزل كلا من بروكس وماسون بسبب أخطائهما الصارخة.

وأجبر الرئيس الجديد على الاتصال ببرايتون وأرسنال "للاعتراف بأخطاء كبيرة في عملية حكم الفيديو المساعد".

وأضاف البيان: "تجري مراجعة شاملة للحادثتين اللذان نتجا عن خطأ بشري والمتعلق بتحليل حالات التسلل".

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