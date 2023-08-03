رضوان جيد حكما لمواجهة الزمالك والنصر

الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة مباراة الزمالك المصري والنصر السعودي المقررة مساء اليوم الخميس في ختام مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.



ويساعد رضوان جيد الثنائي المغربي لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد بجانب الإماراتي عادل النقبي حكما رابعا.



ويتواجد أيضا المغربي سمير كزاز حكما للفيديو ويساعده الجزائري قوراري مقران.



وتقرر تعيين العراقي مهند قاسم حكما لمباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي في المجموعة الثالثة أيضا.



ويعاون الحكم العراقي الثنائي البحريني محمد جعفر وعبد الله صالح بجانب القطري محمد الشمري حكما رابعا والجزائري بن إبراهيم لحلو والقطري سعود أحمد.



وقرر الاتحاد العربي تعيين طاقم تحكيم سوري بقيادة حنا حطاب ويعاونه مازن زيزفون وعلي أحمد مساعدين لإدارة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي في المجموعة الرابعة.



ويعاون الطاقم السوري، المصري محمود البنا حكما رابعا ومواطنه محمود عاشور لتقنية الفيديو والسعودي هشام الرفاعي مساعدا لحكم تقنية الفيديو.



ويدير لقاء الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي الحكم السعودي محمد الهويش ويعاونه الثنائي العماني أبوبكر العمري وراشد الغيثي بجانب الموريتاني دحان بيدا حكما رابعا.



وتم تعيين السعودي خالد الطريس حكما للفيديو ويساعده مواطنه فيصل القحطاني.

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