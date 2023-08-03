الخميس 03-08-2023
الوكيل الاخباري

هيئة الاعتماد تبدأ بتنفيذ الإطار العام لمعايير برامج الدراسات الثنائية

توضيح بشأن قانون المالكين والمستأجرين

تعميم هام على جميع موظفي وزارة التربية

تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك خطط حكومية في جميع المحافظات

العثور على أضخم مخلوق عرفته الأرض في البيرو

كوريا الجنوبية.. إصابة 13 شخصا بهجوم بسكين قرب العاصمة سيئول

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

اختتام مؤتمر التخطيط الأولي لتمرين الأسد المتأهب 2024

الولايات المتحدة.. ارتفاع البطالة إلى مستوى أعلى من المتوقع

توضيح حكومي بشأن المشتقات النفطية

الخميس، 03-08-2023 04:24 م

رضوان جيد حكما لمواجهة الزمالك والنصر

820233155825686029409


الوكيل الإخباري - أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم، تعيين الحكم المغربي رضوان جيد، لإدارة مباراة الزمالك المصري والنصر السعودي المقررة مساء اليوم الخميس في ختام مرحلة المجموعات ببطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية.

ويساعد رضوان جيد الثنائي المغربي لحسن أزكاو ومصطفى أكركاد بجانب الإماراتي عادل النقبي حكما رابعا.

ويتواجد أيضا المغربي سمير كزاز حكما للفيديو ويساعده الجزائري قوراري مقران.

وتقرر تعيين العراقي مهند قاسم حكما لمباراة الشباب السعودي والاتحاد المنستيري التونسي في المجموعة الثالثة أيضا.

ويعاون الحكم العراقي الثنائي البحريني محمد جعفر وعبد الله صالح بجانب القطري محمد الشمري حكما رابعا والجزائري بن إبراهيم لحلو والقطري سعود أحمد.

وقرر الاتحاد العربي تعيين طاقم تحكيم سوري بقيادة حنا حطاب ويعاونه مازن زيزفون وعلي أحمد مساعدين لإدارة مباراة شباب بلوزداد الجزائري والكويت الكويتي في المجموعة الرابعة.

ويعاون الطاقم السوري، المصري محمود البنا حكما رابعا ومواطنه محمود عاشور لتقنية الفيديو والسعودي هشام الرفاعي مساعدا لحكم تقنية الفيديو.

ويدير لقاء الوحدة الإماراتي والرجاء المغربي الحكم السعودي محمد الهويش ويعاونه الثنائي العماني أبوبكر العمري وراشد الغيثي بجانب الموريتاني دحان بيدا حكما رابعا.

وتم تعيين السعودي خالد الطريس حكما للفيديو ويساعده مواطنه فيصل القحطاني.

اضافة اعلان

 

ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
820233163019217935701

إنتر ميلان يريد استعارة لاعب آرسنال

820233161912821780712

تشيلسي يتفق مع حارس برايتون

820233152854220550168

سلة الأردن تبحث عن انطلاقة قوية أمام البرتغال

820233143944511378020

بشرط وحيد.. مبابي يوافق على عرض تشيلسي

820233124553962333503

انطلاق منافسات الجولة الرابعة من بطولة الأردن للراليات الجمعة

8202331346248128983

احتفال ميسي الجديد يثير الجدل (صور)

أخبار متعلقة
720232010218400355913

بعثة نادي الحسين تتوجه إلى اسطنبول لإقامة معسكر تدريبي

720232091946151633013

تواجد سعودي.. أكثر الأندية إنفاقا في سوق الانتقالات الصيفية 2023

720231992353437659708

رسالة توبيخ للدوري الإنجليزي في بيان رسمي

7202318152210450437066

قرار جريء من رابطة دوري المحترفين لصالح اللاعب السعودي

7202317105652954392371

مغير السرحان يتعاقد مع المحترف السوري خانكان

7202315111752852139848

اليويفا يعاقب نادي برشلونة لخرقه قواعد اللعب المالي النظيف