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الخميس، 26-10-2023 03:40 م

رغم التحذيرات .. جماهير سلتيك الأسكتلندي ترفع الأعلام الفلسطينية - وصور

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الوكيل الإخباري - شارات سوداء، كإظهار للاحترام والدعم لجميع المتضررين من الصراع".

ولطالما كان هناك قسم من مشجعي سلتيك مرتبطين بالقضية الفلسطينية، حيث سبق أن تعرض النادي لعقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) بسبب رفع الجماهير لافتات أو أعلام تظهر الدعم لفلسطين.

ورفعت أعداد كبيرة من مشجعي سلتيك أعلام فلسطين قبل مباراة الفريق ضد مضيفه هارتس -الأحد الماضي- في الدوري الأسكتلندي.

وتعد جماهير سلتيك أول المتضامنين في الملاعب بعد عملية طوفان الأقصى، إذ رفعت في 7 أكتوبر الجاري أعلام فلسطين في مدرجات ملعبها ورفعت لافتتين كُتب على الأولى "الحرية لفلسطين"، و"النصر للمقاومة" في فوز "سلتيك" على ضيفه كيلمارنوك في الدوري الأسكتلندي.

ورغم أن هذا النادي يضم لاعبا إسرائيليا يُدعى ليل عبادة فإن تضامنه مع فلسطين وقضيتها ليس جديدا، ففي 17 أغسطس 2016 رفع عدد من مشجعي النادي الأعلام الفلسطينية في مدرجات ملعب النادي خلال مباراة فريقهم ضد نادي "هابوئيل بئر السبع" الإسرائيلي في الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ضد الممارسات الإسرائيلية، مما جعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتهم النادي بـ"رفع راية غير مشروعة، ويهدد باتخاذ عقوبات تأديبية في حقه"، وفقاً لموقع الجزيرة.

يذكر أن سلتيك يتذيل ترتيب المجموعة الخامسة بلا رصيد من النقاط عقب خسارته في أول جولتين أمام فينورد روتردام الهولندي ولاتسيو الإيطالي.

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