رغم الوصافة.. إنتر يكرر إنجاز 2005 في دوري الأبطال

الوكيل الإخباري - أنهى إنتر مرحلة المجموعات بتعادل باهت أمام ضيفه ريال سوسيداد، بدون أهداف، بملعب جيوزيبي مياتزا، ضمن الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال أوروبا.



وذكرت شبكة أوبتا للإحصائيات، أن إنتر لم يعرف طعم الهزيمة بمرحلة المجموعات بدوري الأبطال للمرة الثانية في تاريخه، بعدما حقق ذلك موسم (2004-2005).



وخلال الموسم الجاري، خاض إنتر 6 مباريات، تمكن من تحقيق 3 انتصارات و3 تعادلات.



ويحتل النيراتزوري المركز الثاني بالمجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة بالتساوي مع ريال سوسييداد، لكن الإنتر تأهل كثاني المجموعة بفضل فارق الأهداف الذي يصب في مصلحة الجانب الإسباني.

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