رغم تهديدات الاحتلال ،، هلال القدس يسطع في اسيا

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

يمر نادي هلال القدس الفلسطيني بحالة قلق منذ فترة طويلة، إثر قرار الإحتلال الإسرائيلي إغلاقه بعد فرض غرامات كبيرة عليه، حيث تقتحم دوريات الاحتلال مقره بالعاصمة الفلسطينية القدس مرارا تمهيدا لإغلاقه .











وكانت سلطات الاحتلال قد سلمت إدارة النادي المقدسي قرارا بإغلاقه في حال لم يدفع غرامة تقارب الربع مليون دينار أردني، وهي غرامة غير مفهومة السبب، وتؤكد إستهداف الوجود العربي الفلسطيني بالعاصمة التاريخية .



الهلال لم يستسلم حتى اللحظة وحظي بتعاطف كبير من الوسط الرياضي العربي والعالمي، وخرج من العاصمة الفلسطينية مؤكدا على عروبتها في كأس الاتحاد الآسيوي حاملا رمزية كبيرة تثبت هوية الشعب الموجود على تلك الأرض وداحضا أي روايات كاذبة أخرى .





لم يقدم الهلال الأداء الكبير في البطولة، وودعها من الدور الأول بتعادلين وخسارة، إلا أن فريق العاصمة الذي حمل في البطولة الآسيوية عبارة قدسنا وصورة قبة الصخرة المشرفة على قمصانه، أدى رسالته الأهم، وهي " الفلسطينيون على أرضهم، والهلال يمثل قدسهم " .

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المصدر : ملاعب