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الأحد، 06-03-2022 02:07 م

رفاق ديارا يمرون بأزمة نتائج بالدوري المصري

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الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا 

يمر فريق الاتحاد السكندري والذي يضم نجمنا الأردني عبدالله نصيب " ديارا " بأزمة نتائج بالدوري المصري، حيث لم ينتصر إلا في 3 مباريات من أصل 11 مباراة خاضها حتى الآن .اضافة اعلان




 
 
وغابت الانتصارات عن كتيبة المدرب السابق لمنتخبنا الوطني، حسام حسن، في أخر 3 مباريات حيث كان فوزه الأخير بالجولة الثامنة على فريق المصري البورسعيدي بهدف دون رد.

 

ويحل الاتحاد السكندري بالمركز الثامن على سلم الترتيب رفقة فرق البنك الأهلي، الجونة وإنبي بـ 14 نقطة لكل منهم .

 

وكان ديارا قد انضم للفريق المصري في فترة الانتقالات الشتوية بعد موسمين قضاهما في فريق الوحدات، وتوج خلالهما بـ 3 ألقاب محلية وشارك بدوري أبطال اسيا لأول مرة بتاريخ فرق الأردن.

 




 

 


 

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