رفاق مالك شلبية يفقدون حظوظهم بالتأهل لدوري المحترفين السعودي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا
فقد فريق الخلود والذي يضم حارس مرمى المنتخب الوطني مالك شلبية جميع حظوظه بالصعود لدوري المحترفين السعودي، وذلك بخسارته أمام فريق جدة بهدف دون رد .
وأبعدت الخسارة رفاق شلبية المتألق رغم تعثر فريقه، عن المنافسة على المركز الثالث، حيث استقر الخلود بالمركز الثامن على سلم الترتيب بـ 52 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المركز الثالث، مع تبقي جولتين على عمر البطولة .
وكان شلبية قد انضم للخلود في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الرمثا، ويقدم مستويات كبيرة مع الفريق ليحظى بإشادة الجماهير بصورة مستمرة .
يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عدنان حمد، قد قام باستدعاء مالك شلبية قبل أيام لتمثيل منتخب النشامى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم اسيا.
المصدر : ملاعب