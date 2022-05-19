رفاق مالك شلبية يفقدون حظوظهم بالتأهل لدوري المحترفين السعودي

الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

فقد فريق الخلود والذي يضم حارس مرمى المنتخب الوطني مالك شلبية جميع حظوظه بالصعود لدوري المحترفين السعودي، وذلك بخسارته أمام فريق جدة بهدف دون رد .











وأبعدت الخسارة رفاق شلبية المتألق رغم تعثر فريقه، عن المنافسة على المركز الثالث، حيث استقر الخلود بالمركز الثامن على سلم الترتيب بـ 52 نقطة وبفارق 7 نقاط عن المركز الثالث، مع تبقي جولتين على عمر البطولة .



وكان شلبية قد انضم للخلود في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قادما من الرمثا، ويقدم مستويات كبيرة مع الفريق ليحظى بإشادة الجماهير بصورة مستمرة .





يذكر أن المدير الفني للمنتخب الوطني، العراقي عدنان حمد، قد قام باستدعاء مالك شلبية قبل أيام لتمثيل منتخب النشامى في التصفيات المؤهلة لكأس أمم اسيا.

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المصدر : ملاعب