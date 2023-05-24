الوكيل الإخباري - أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، رفض شكوى خيتافي ضد ريال مدريد.



وتقدم خيتافي قد تقدم بشكوى إلى لجنة المنافسة في الليجا، الأسبوع الماضي، بعد ارتكاب ريال مدريد لخطأ في التغييرات خلال مباراة الفريقين.



ففي الدقيقة 84 من المباراة، أراد كارلو أنشيلوتي استبدال ماركو أسينسيو بألفارو أودريوزولا، وعندما كان أسينسيو على وشك النزول، أشار إدواردو كامافينجا إلى أنه يريد الخروج، بعد إصابته بالتواء في كاحله.



وسمح الحكم لكامافينجا بمغادرة الملعب حتى بعد دخول أودريوزولا ملعب اللقاء.



وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن خيتافي لم يكن ينوي الاعتراض، ولكن في ظل اشتعال معركة الهبوط، انتهى به الأمر إلى تقديم شكوى رسمية.



ورغم رفض الشكوى، ما زالت أمام خيتافي 10 أيام أخرى لتقديم استئناف ضد القرار.

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