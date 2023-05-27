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السبت، 27-05-2023 01:31 م

رقم تاريخي بانتظار هالاند في ختام الدوري الإنجليزي

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الوكيل الإخباري - قاد المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند، ناديه مانشستر سيتي لحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، كما حطم الرقم القياسي التاريخي لعدد الأهداف في موسم واحد بالبريميرليغ.

وسجل هالاند 36 هدفا مع تبقي جولة واحدة على نهاية الدوري الإنجليزي الممتاز، كما صنع 8 أهداف.

ويتطلع اللاعب النرويجي لتسجيل أو صناعة 4 أهداف في ختام البريميرليغ أمام برينتفورد، من أجل كسر رقم تاريخي جديد في المسابقة.

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ويحتل هالاند المركز الثالث، بالتساوي مع تييري هنري، في لائحة أفضل المشاركين في تسجيل الأهداف بالبريميرليغ (مجموع الأهداف والتمريرات الحاسمة) برصيد 44 هدفا لكل منهما، ولا يتفوق عليهما سوى آلان شيرر وأندي كول، بفارق 3 مساهمات.

 

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