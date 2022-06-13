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الإثنين، 13-06-2022 05:48 م

رقم تاريخي كبير لقائد منتخب النشامى

ملاعب


الوكيل الإخباري - ملاعب - أنس عشا

حقق قائد المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بهاء عبد الرحمن رقما تاريخيا، بعد مشاركته بمواجهة أندونيسيا ضمن منافسات تصفيات كأس أمم اسيا 2023.



 
 
 

ووصل بهاء عبد الرحمن للمباراة الدولية رقم 150 بقميص النشامى، ليكون ثالثا بعدد المباريات الدولية بتاريخ اللاعبين الأردنيين، وبفارق مباراة واحدة عن حاتم عقل الثاني.

 

وسيكون بهاء عبد الرحمن قادرا على معادلة رقم زميله السابق بالمنتخب الوطني وفرق الفيصلي وذات راس، وذلك في حال مشاركته بمباراة الكويت يوم الثلاثاء.


 
 

ويتصدر حارس المرمى التاريخي ومدرب حراس مرمى المنتخب الوطني عامر شفيع ترتيب اللاعبين الأردنيين الدوليين ، حيث خاض " الحوت " 179 مواجهة دولية بقميص النشامى.

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المصدر : ملاعب

 




 

 


 

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