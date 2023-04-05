رقم تاريخي لرونالدو بالدوري السعودي

الوكيل الإخباري - واصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، توهجه في دوري روشن السعودي للمحترفين.



ونجح كريستيانو في تسجيل هدف التقدم لفريقه أمام العدالة، ضمن منافسات الجولة 22 من دوري روشن السعودي للمحترفين.



وسجل كريستيانو هدفه الـ10 في منافسات الدوري، من خلال ركلة جزاء عند الدقيقة 40 من عمر المباراة، ليصبح بذلك أسرع لاعب يصل لهذا العدد من الأهداف في تاريخ دوري المحترفين.





واحتاج رونالدو 9 مباريات للوصول لهدفه العاشر في الدوري السعودي.



كما سجل رونالدو هدفا ثانيا في ذات المباراة بالدقيقة 66، والتي انتهت بنتيجة 5-0.



وهذه هي الثنائية الثالثة لرونالدو في آخر 3 مباريات، بواقع 2 مع المنتخب البرتغالي بتصفيات يورو 2024، بجانب واحدة اليوم.

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