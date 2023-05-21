رقم تاريخي لصلاح وفيرمينو مع ليفربول

الوكيل الإخباري - حقق الثنائي البرازيلي روبرتو فيرمينو، والمصري محمد صلاح إنجازا تاريخيا خلال تعادل فريقهما ليفربول مع ضيفه أستون فيلا 1-1 السبت، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأحرز جاكوب رامزى، الهدف الأول لصالح أستون فيلا في الدقيقة 28، فيما سجل فيرمينو هدف التعادل لنادي ليفربول في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة من صناعة صلاح.



وذكرت شبكة "أوبتا" المختصة في إحصائيات كرة القدم، أن تمريرة صلاح الحاسمة إلى فيرمينو، تحمل الرقم 25 في المساهمات المشتركة بين الثنائي في الدوري الإنجليزي.



وأوضحت أن صلاح قدم 12 تمريرة حاسمة لفيرمينو، خلال مشاركتهما معا في مباريات الدوري الإنجليزي، مقابل 13 تمريرة من المهاجم البرازيلي للفرعون المصري.

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وأشارت "أوبتا" إلى أن الثنائي هو أكثر من ساهم في أهداف مشتركة لبعضهما البعض في تاريخ ليفربول بالدوري الإنجليزي.

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