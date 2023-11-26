رقم قياسي تاريخي في الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - أكدت صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، اليوم الأحد، أن "الكالتشيو" شهد تسجيل رقماً قياسياً تاريخياً في الجولة 13 من المسابقة.



قالت الصحيفة: "اللاعب فرانشيسكو كاماردا أصبح أصغر لاعب يخوض مباراة في تاريخ الدوري الإيطالي، بمشاركته في لقاء ميلان مع فيورنتينا".



وأوضحت: "المدرب ستيفانو بيولي اتخذ قراراً تاريخياً في الدقيقة 83 من عمر مباراة ميلان وفيورنتينا، عندما قرر إشراك اللاعب الذي لم يكمل عامه الـ16 بدلاً من لوكا يوفيتش، في لقطة استثنائية غير مسبوقة".



وأضافت: "كاماردا المولود في 9 (آذار) 2008، أصبح أصغر لاعب يشارك بمباراة في الدوري الإيطالي عبر التاريخ، بعمر الـ15 عاماً و260 يوماً".



واختتمت: "تخطى كاماردا بذلك اللاعب ويسدم أميي الذي كان يمتلك الرقم القياسي بعمر 15 عاماً و274 يوماً".

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