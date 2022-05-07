السبت 07-05-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الجيش اليمني يعلن إسقاط مسيرات هجومية للحوثيين بصعدة

عادات سفر سيئة عليكِ تجنبها للاستمتاع برحلتك

العراق : مصرع عائلة مكونة من طفلين ووالدتهما نتيجة حريق

وفاة و 8 اصابات بحادث سير على طريق اربد عجلون

إصابتان بحادث سير في عمان

استمرار الاختبارات الجماعية في بكين حول كوفيد وفرض قيود بوسائل النقل العام

الإفتاء توضح حول حكم بيع الأضاحي الموصوفة

الأردنيون ينتظمون في أعمالهم الأحد بعد عطلة هي الأطول بتاريخ المملكة

نحو 16 مليون دينار صادرات الزرقاء التجارية الشهر الماضي

هام من التربية بشأن نظام التناوب في المدارس

السبت، 07-05-2022 04:57 م

رقم قياسي جديد ينتظر محمد صلاح في مواجهة توتنهام

image (38)


الوكيل الإخباري - يسعى الدولي المصري محمد صلاح المحترف بصفوف ليفربول الإنجليزي، لتحقيق رقماً مميزاً خلال مواجهة الريدز أمام توتنهام.

ويلتقي ليفربول مع توتنهام مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 36 من عمر الدوري الإنجليزي.

ويحتل صلاح المركز 20 في قائمة الهدافين التاريخيين بالدوري الإنجليزي برصيد 119 هدفاً، خلف نجم ليفربول السابق ستيفن جيرارد الذي يتواجد بالمركز 19 برصيد 120 هدفاً، وذلك حسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

وفي حال نجاح صلاح في تسجيل هدف أمام توتنهام، سيعادل الدولي المصري رقم جيرارد وحال تسجيله هدفين سيتجاوز أسطورة ليفربول ويحل مكانه.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم برصيد 22 هدفاً، بخلاف صناعته 13 هدفاً آخر، خلال 32 مباراة خاضها مع ليفربول هذا الموسم بمسابقة الدوري الإنجليزي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

 




 

 


 

إقرأ ايضا
163-205846-messi-barcelona-return-psg_700x400

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن التدريبات

23dc1321-1d98-41d6-8cd9-10572c9c0203

اجتماع مرتقب بين ريال مدريد ومبابي لتوقيع العقود

520227141424861283587

50 هدف بدوري المحترفين ،، تعرف على الهدافين

279964002_112446808123588_6683802907887987090_n

نادي الاتحاد يعلن عن التعاقد مع نجمتي منتخب النشميات

6d8f0f92-ceb2-4e89-ae97-05840cd2235c

أبو العطا : الأردن مملكة كرة السلة ،، والكأس سيعود مع منتخب الصقور

278182873_396887435774011_1051362630501241753_n

الاتحاد العربي ينوي دعوة الوحدات والفيصلي والرمثا لبطولة الأندية

أخبار متعلقة
163-205846-messi-barcelona-return-psg_700x400

باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب ميسي عن التدريبات

23dc1321-1d98-41d6-8cd9-10572c9c0203

اجتماع مرتقب بين ريال مدريد ومبابي لتوقيع العقود

520227141424861283587

50 هدف بدوري المحترفين ،، تعرف على الهدافين

16516999772153

ريال مدريد يحقق فوزا تاريخيا ويعبر لنهائي دوري الأبطال

460856-299496709

صلاح يفوز بجائزة لاعب العام في إنجلترا

420222911347536901837

الرمثا يتغلب على الجزيرة بثلاثية