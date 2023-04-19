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الأربعاء، 19-04-2023 12:22 م

رقم قياسي في انتظار هالاند أمام بايرن ميونخ

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الوكيل الإخباري - يستعد النرويجي إيرلينج هالاند للظهور من جديد في ملعب أليانز أرينا، لكن هذه المرة بقميص مانشستر سيتي بعدما زاره مرارا وهو لاعب في بوروسيا دورتموند.

المان سيتي يحل ضيفا على بايرن ميونخ الليلة، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، ولديه أفضلية بفضل فوزه ذهابا (3-0).

وألقت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" الضوء على إنجاز محتمل لصاحب الـ22 عاما، الذي يتصدر ترتيب هدافي دوري الأبطال هذا الموسم برصيد 11 هدفا.

وأشارت إلى إمكانية تسجيل هالاند لرقم قياسي حال هزه لشباك البايرن اليوم، ليصل إلى 12 هدفا.


وحال حدوث ذلك، سيصبح هالاند ثاني لاعب من البريميرليج يسجل 12 هدفا في موسم واحد بدوري الأبطال بعد الهولندي رود فان نيستلروي بقميص مانشستر يونايتد بموسم 2002-2003.

لكن الدولي النرويجي سيتفوق حال معادلة الرقم، على المهاجم الهولندي المعتزل، نظرا لوصوله إلى 12 هدفا في 8 مباريات فقط، بينما سجل فان نيستلروي 12 في 9 لقاءات.

وبإمكان هالاند الانفراد بالرقم القياسي حال تسجيله ثنائية، ليصبح أول لاعب من البريميرليج يصل إلى 13 هدفا في موسم واحد.


كما أن هالاند بإمكانه إنهاء الموسم برقم آخر، لم يسبقه إليه من البريميرليج سوى فان نيستلروي وكريستيانو رونالدو بإنهاء الموسم هدافا للبطولة.

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