رقم كارثي يلاحق رونالدو في ختام مسيرته المونديالية

الوكيل الإخباري - أنهى الأسطورة كريستيانو رونالدو، قائد منتخب البرتغال، مسيرته في مونديال قطر 2022، برقم سلبي غير متوقع.

اضافة اعلان



وشارك رونالدو البالغ 37 عاما، مع بداية الشوط الثاني للمباراة، وقتما كانت النتيجة تشير إلى تقدم المغرب بهدف دون رد، لكنه لم يتمكن من تعديل النتيجة.



ووفقا لشبكة "أوبتا" للإحصاءات، لم يسجل رونالدو أي هدف في مبارياته الثمانية في مرحلة خروج المغلوب من كأس العالم.



وأوضحت الشبكة، أن رونالدو خاض ما مجموعه 570 دقيقة وسدد 27 تسديدة، دون تسجيل هدف في مرحلة خروج المغلوب.



وخرج منتخب البرتغال، من كأس العالم قطر 2022، من الدور ربع النهائي، بعد الخسارة أمام المغرب، بهدف دون رد.



وضرب منتخب المغرب، موعدا في نصف النهائي، مع المنتخب الفرنسي الذي تأهل على حساب المنتخب الإنجليزي، بهدفين لهدف.

ملاعب