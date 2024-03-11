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الإثنين، 11-03-2024 02:31 م

ركلة جزاء تمنح ليفربول التعادل أمام سيتي

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الوكيل الإخباري - أحرز أليكسيس ماك أليستير هدفا من ركلة جزاء في الشوط الثاني ليمنح ليفربول نقطة التعادل أمام مانشستر سيتي 1-1 في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب أنفيلد، الأحد، وهو ما ترك أرسنال في صدارة الترتيب.

ويحتل ليفربول المركز الثاني لكنه يتساوي برصيد 64 نقطة مع أرسنال، مع بقاء 10 مباريات في صراع ثلاثي مثير على اللقب.

ويحتل حامل اللقب سيتي، الذي لم يخسر في 21 مباراة بجميع المسابقات، المركز الثالث برصيد 63 نقطة. وصعد أرسنال إلى القمة بفوزه 2-1 على برنتفورد يوم السبت.

وبدا أن سيتي في طريقه لمنح المدرب بيب غوارديولا فوزه الثاني في تسع مباريات خاضها على ملعب أنفيلد عندما أفلت جون ستونز من رقيبه ليسدد الكرة في الشباك من مسافة قريبة في الدقيقة 23 إثر ركلة ركنية من كيفن دي بروين.

وقفز ستونز متجاوزا الحاجز خلف المرمى أمام جماهير الفريق الزائر وضرب بقبضتيه في الهواء احتفالا بالهدف.

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