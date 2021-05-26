رند أبو حسين : المنافسة ستكون مختلفة بهذا الموسم

الوكيل الإخباري - أنس عشا

أكدت نجمة الفريق الأول بنادي الأرثوذكسي والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم رند أبو حسين، أن تحضيرات الفريق منذ بداية الموسم كانت مميزة للغاية حيث وفر الجهازين الفني والإداري جميع متطلبات النجاح للكتيبة الطامحة بالتتويج بالألقاب بالموسم الحالي.





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وتابعت أبو حسين بتصريح خاص لموقع ملاعب : " جميع الاعبات في حالة حماس عالية لبداية هذا الدور، سيكون له نكهة تنافسية كبيرة بين الفرق، وبالطبع التنافس مع فريق عمان تحديدا لن يكون سهلا ويحتاج لتركيز وعمل كبير".







وعن تجربتها بعد انضمامها قبل أسابيع قليلة لنادي الأرثوذكسي، قالت : " تجربة لطيفة للغاية الأجواء العائلية عالية، قدمنا كمجموعة لاعبات جدد للفريق، ولذلك أضاف لنا الكثير وأضفنا لها كذلك، هذا الموسم سيكون بمثابة التحدي".





وكان الأرثوذكسي قد افتتح موسمه بالفوز على الأهلي بالجولة الأولى بهدف نظيف، ليتقاسم الصدارة مه الاستقلال بـ "3" نقاط لكل منهما، بينما سيواجه عمان يوم الجمعة في قمة نارية يحتضنها ملعب البولو بمدينة الحسين للشباب .



