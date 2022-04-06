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الأربعاء، 06-04-2022 04:27 م

روبي حبش لملاعب : غيابي عن كأس اسيا كان بسبب الإصابة

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ملاعب - أنس عشا

أكدت نجمة المنتخب الوطني وفريق الفحيص لكرة السلة روبي حبش عن اشتياقها لأجواء رمضان، في ظل تواجدها بتايون رفقة زوجها سني سكانيني قائد المنتخب الفلسطيني لكرة السلة، والمحترف حاليا هناك، ومبدية سعادتها لتواجد العديد من الجماهير الذين يتابعونها هناك .اضافة اعلان




 
 
وقالت روبي بمقابلة حصرية لموقع ملاعب، الذراع الرياضي لمجموعة الوكيل الإعلامية، عبر تطبيق التواصل الإجتماعي " إنستغرام" أن الزواج من رياضي مفيد للغاية من الناحية المهنية لها، مؤكدة أنه يتفهم احتياجاتها الرياضية ويكون كل منهما بمثابة المدرب الشخصي للآخر .

 

وكشفت قائدة منتخب السيدات أن غيابها عن كأس اسيا كان بسبب الإصابة في منطقة الركبة وأنها لازالت في مراحل الإستشفاء منها، قبل أن تتطرق لأهمية ناديي الأروذكسي والفحيص بمسيرتها، والتأكيد أنهما السبب الرئيسي لنجاحها الرياضي .


 
 

وأكدت اللاعبة على الصعوبات التي تواجه اللاعبة عندما تكون أم، حيث يتطلب منها الأمر التحضير لنفسها ولطفلها والتركيز على احتياجات الفريق واللعبة بالإضافة لمتطلبات الأمومة، مطالبة الجماهير بالدعم المستمر للعبة النسوية ودعم القاعدة الشعبية لها .

 




 

 


 

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