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الأحد، 12-11-2023 01:32 م

رودريجو يكشف سر انفجاره أمام فالنسيا

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الوكيل الإخباري - أكد البرازيلي رودريجو جويس مهاجم ريال مدريد، أن الملكي قدم مباراة مثالية خلال الفوز الذي سجله أمام فالنسيا 5-1، السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من الليجا، في معقل الميرنجي "سانتياجو برنابيو".

وقال رودريجو، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "لعبنا مباراة مثالية، وعانينا باستقبال هدفا في شباكنا، لكنها مباراة جيدة للغاية، وعلى المستوى الشخصي سعيد جدا بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما".

وأضاف: "أنا وفينيسيوس في أفضل لحظاتنا، ولم نبدأ الموسم بشكل جيد لكننا مرة أخرى نظهر قدراتنا، وعلينا أن نواصل العمل للاستمرار على هذا النحو، وأشعر بالسعادة مثل الجماهير".

وأتم: "يجب علي أن أتحلى بالهدوء دائما، فمن قبل كنت أفتقر للمسة النهائية، واليوم كنت هادئا، لذلك سارت الأمور بشكل جيد، وكنا بحاجة لمباراة مثل هذه مليئة بالأهداف، ونأمل أن نستمر على هذا المنوال".

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في وصافة الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن المتصدر جيرونا، أما فالنسيا تجمد رصيده عند 18 نقطة في المركز التاسع.

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