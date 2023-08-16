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الأربعاء، 16-08-2023 12:52 م

رودريغو يكشف حقيقة التوقيع لبرشلونة

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الوكيل الإخباري - كشف المهاجم البرازيلي رودريغو جويس لاعب ريال مدريد، الثلاثاء، أنه سعى لجذب انتباه الريال واستبعد عرضاً من برشلونة، بعدما كان يتبقى فقط التوقيع.

وفي مقابلة مع بوابة (جي إيه) البرازيلية، صرح الجناح البالغ من العمر 22 عاماً أنه تلقى عرضاً من برشلونة وأن "الشيء الوحيد المتبقي كان التوقيع"، لكنه فضل انتظار عرض من الريال، الذي لم يكن قد انتبه بعد له.

وفي هذا الصدد، قال النجم الشاب: "سألت والدي: لا شيء وصل من ريال مدريد؟، فرد: جاءت عروض من جميع الفرق، ولا شيء من مدريد. هناك طلبت منه الانتظار حتى نهاية الأسبوع، لأننا كنا سنخوض مباراة أمام فيتوريا، وقلت له: "سوف أتألق في تلك المباراة، وسيشاهد ذلك ريال مدريد".

وأكد أن والده كان غاضباً، لأن لديهم "عرضاً جيداً من برشلونة على الطاولة" للعب إلى جانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وقتها، لكنه في النهاية استسلم لرغبات ابنه و"انتظر".

وفي المباراة ضد فيتوريا، سجل رودريغو ثلاثة أهداف وقدم تمريرة حاسمة، وفي تلك اللحظة ظهر ريال مدريد، ليدق على بابه.

وتابع: "خلال المباراة، اتصل ريال مدريد بوالدي، ولم يكن عليه حتى تقديم عرض له. سألوه فقط عما إذا كنت أريد الانتقال، وكان والدي يعرف بالفعل إجابتي".

ووفقاً لرودريغو، في اليوم التالي كان يستريح قليلاً، عندما دخل والده غرفته، ومعه قميص لريال مدريد وآخر لبرشلونة.

وأضاف: "أخذ القميصين وألقى بهما في وجهي، وقال: الآن اختر واحداً، لم أفهم ما يحدث، لكن لم يكن عليّ حتى التفكير في الأمر، لقد كانت مدريد".

يشار إلى أن رودريغو قد وصل إلى ريال مدريد في عام 2019، وفاز بالفعل بجميع الألقاب الكبرى الممكنة بقميص "الميرينغي".

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