رودري: استقبال 4 أهداف ليس طبيعيا

الوكيل الإخباري - تحدث رودري لاعب وسط مانشستر سيتي، عن تعادل فريقه بنتيجة (4-4) أمام مضيفه تشيلسي، مساء اليوم الأحد، في قمة لقاءات الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وقال رودري في تصريحات عقب المباراة لشبكة "سكاي سبورتس": "نشعر بالإرهاق، نعرف مدى صعوبة القدوم إلى هنا، تشيلسي بنى فريقًا يضم لاعبين رائعين، قام بتعاقدات هائلة".



وأضاف: "ارتفع مستوى تشيلسي وبدورنا لم نقدم أفضل مستوى لدينا اليوم، على المستوى الفردي علينا القيام بما هو أكثر، أن نستقبل 4 أهداف، فهذا ليس بالأمر الطبيعي بالنسبة لنا".



وتابع: "واصلنا دفع أنفسنا ولكن علينا تصحيح الأخطاء، أعتقد أننا لعبنا بالطريقة التي أرادوها، ففي التحولات السريعة هم الفريق الأفضل، فهم يتمتعون بالسرعة والقوة وبدورنا لدينا نوع مختلف من اللاعبين، حاولنا فرض أسلوبنا ولكن عانينا".



وأكمل: "نحن فريق وندعم بعضنا البعض ونتقدم للأمام، كنا قريبين للغاية من الفوز، ولكن يجب الإشادة بالخصم، يملك لاعبين كبارًا".

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وفي تصريحات نشرها الموقع الرسمي لمانشستر سيتي قال رودري: "سندخل فترة المباريات الدولية، ونحن نتصدر جدول الترتيب بفارق نقطة، نريد الاسترخاء ثم العودة".



ويتصدر مانشستر سيتي جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق نقطة أمام ليفربول وآرسنال، صاحبي المركزين الثاني والثالث، فيما يتواجد تشيلسي في المركز العاشر برصيد 16 نقطة.

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