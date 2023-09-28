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الخميس، 28-09-2023 04:42 م

روديجر يقلل من حدة أزمة دفاع الريال

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الوكيل الإخباري -  أتم ريال مدريد مرانه الأول، اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة متصدر الدوري الإسباني "الليجا"، جيرونا، يوم السبت المقبل.

وهي المباراة التي سيتمكن فيها مدرب الفريق الملكي، كارلو أنشيلوتي، من الاعتماد على المدافع الألماني أنطونيو روديجر، والذي تلقى ضربة خلال مواجهة الفريق أمام لاس بالماس (2-0)، بينما سيفتقد فيها لخدمات النمساوي ديفيد ألابا.

وكان النبأ السار بالنسبة للمدرب الإيطالي هو احتمالية مشاركة روديجر، الذي كان قد غادر أرضية ملعب (سانتياجو برنابيو)، بعد تلقيه ضربة في ربلة ساقه اليمنى من أحد لاعبي لاس بالماس.

وكانت هناك شكوك حول استمرار غياب روديجر، لكن بعد مشاركته في المران وهو يضع ضمادة على مكان الإصابة، بات من الممكن ظهوره أمام جيرونا.

وشهدت مواجهة لاس بالماس أيضا، فقدان مدافع آخر للميرينجي وهو ديفيد ألابا، الذي تم استبداله بعد مرور 40 دقيقة فقط من اللقاء، بسبب إصابة في العضلة المقربة للساق اليمنى.

وأوضحت مصادر من النادي، أن المدافع النمساوي سيحصل على راحة اليوم ومن المنتظر إجراء آشعة الرنين المغناطيسي له يوم الجمعة المقبل، للوقوف على حجم إصابته.

وبهذا ينضم ألابا لقائمة المصابين التي تضم البرازيلي إيدير ميليتاو، والذي أصيب بقطع في الرباط الصليبي للركبة اليسرى في أولى مباريات الموسم، لذا لا يمتلك أنشيلوتي في خط الدفاع سوى روديجر وناتشو فرنانديز.

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