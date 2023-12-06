روكي يؤلم جمهور برشلونة

الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن "الصفقة المنتظرة في برشلونة لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية تحمل معها ذكريات مؤلمة لجمهور النادي الكاتالوني".



ذكرت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي فيتور روكي الذي سينتقل إلى كامب نو في يناير (كانون الثاني) المقبل قادماً من أتلتيكو بارانينسي، يعتبره النادي أحد أهم لاعبين المستقبل، ومن أهم الصفقات التي سيتم بناء عليها الفريق في السنوات المقبلة.



في المقابل أشارت إلى أنه تم الكشف عن تغريدات قديمة نشرها اللاعب البرازيلي الشاب، ستؤلم جمهور برشلونة، وتكشف عن هوية فريقه المفضل في الماضي.



وأضافت: "رغم أن هذه التغريدات لن تؤثر على تعاقده مع البرسا، ولكنها قد تؤثر على تعامل الجمهور معه، بعدما نشر روكي تغريدات في الفترة من 2021 إلى 2023 أشاد خلالها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يشير إلى أنه كان من مشجعي ريال مدريد".



ولفتت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً تغزل كثيراً في مردود "صاروخ ماديرا" عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة، ملمحاً إلى أنه يعد مثله الأعلى، وهو ما يشكل صدمة لجمهور "البلوغرانا" الذي لن يقبل بأن يتجاوز الوافد الجديد، أسطورة النادي ليونيل ميسي.

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