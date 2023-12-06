الأربعاء 06-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فرنسا تخشى "حريقا إقليميا" جراء التصعيد على حدود لبنان

إسرائيل تعلن استلام 10 آلاف طن من السلاح والعتاد منذ بداية الحرب

بتوجيهات ملكية.. تعزيز المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب غزة بكوادر ومساعدات

الناطق العسكري الإسرائيلي: قصفنا مقر قيادة لحزب الله

التايمز: إسرائيل أنشأت نظام ضخ لإغراق شبكة أنفاق حماس

القسام : استهدفنا 12 آلية صهيونية

القسام : قنصنا 6 جنود صهاينة

الأرصاد: ارتفاع الموسم المطري بنسب وصلت إلى 19%

حكومة الاحتلال : الجيش يخوض مواجهات شرسة مع حماس بغزة

الصحة تشكل لجنة للتحقيق بوفاة طفلة في مستشفى الأميرة رحمة

الأربعاء، 06-12-2023 02:32 م

روكي يؤلم جمهور برشلونة

1220236104528205592409


الوكيل الإخباري - قالت صحيفة ديفينسا سنترال الإسبانية إن "الصفقة المنتظرة في برشلونة لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية تحمل معها ذكريات مؤلمة لجمهور النادي الكاتالوني".

ذكرت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي فيتور روكي الذي سينتقل إلى كامب نو في يناير (كانون الثاني) المقبل قادماً من أتلتيكو بارانينسي، يعتبره النادي أحد أهم لاعبين المستقبل، ومن أهم الصفقات التي سيتم بناء عليها الفريق في السنوات المقبلة.

في المقابل أشارت إلى أنه تم الكشف عن تغريدات قديمة نشرها اللاعب البرازيلي الشاب، ستؤلم جمهور برشلونة، وتكشف عن هوية فريقه المفضل في الماضي.

وأضافت: "رغم أن هذه التغريدات لن تؤثر على تعاقده مع البرسا، ولكنها قد تؤثر على تعامل الجمهور معه، بعدما نشر روكي تغريدات في الفترة من 2021 إلى 2023 أشاد خلالها بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، ما يشير إلى أنه كان من مشجعي ريال مدريد".

ولفتت إلى أن اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً تغزل كثيراً في مردود "صاروخ ماديرا" عندما كان في صفوف مانشستر يونايتد خلال هذه الفترة، ملمحاً إلى أنه يعد مثله الأعلى، وهو ما يشكل صدمة لجمهور "البلوغرانا" الذي لن يقبل بأن يتجاوز الوافد الجديد، أسطورة النادي ليونيل ميسي.

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
12202361657794933241

تجاهل بنزيما.. كريستيانو في تشكيل أحلام نجم اتحاد جدة

1220236154835874425183

الأمن يقبض على شخص بعد إساءته لمشجعي ناد سعودي

1220236145610369717745

أول تعليق من شتيجن بعد الاختيار المزعج

1220236144011803965628

مبابي يورط إنريكي في سؤال شائك

1220236142132148683795

برشلونة يحسم قراره بشأن بديل تير شتيجن

1220236114434400400510

كبوة يونايتد تحفز تشيلسي وسترلينج لإنهاء العقدة

أخبار متعلقة
1120233014199322512444

ميسي يرفض الظهور في برنامج تلفزيوني بسبب تواجد جيمي كاراغر

1120232384134718614482

8 ملايين وإطلاق نار.. سرقة جديدة في محيط ميسي

11202322151044489285869

انتر ميامي يتراجع ويحذف بيانه حول موسم الرياض

11202321114326349976029

هل اقترب الطلاق؟.. أزمة بين ميسي وزوجته

1120239115125794144604

برشلونة يضع خطة تكريم ميسي

11202378934105522545

كواليس جديدة.. ميسي يرفض مليار الهلال!