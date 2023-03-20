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الإثنين، 20-03-2023 02:01 م

روما يخفض سعر بيع أبراهام

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الوكيل الإخباري - ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية أن روما الإيطالي قرر تخفيض سعر بيع الإنجليزي تامي أبراهام في حال تلقيه عرضاً خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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أوضحت الصحيفة أن "الذئاب" متمسكاً بالحصول على 66 مليون جنيه إسترليني مقابل الاستغناء عن خدمات مهاجم الفريق.

وأشارت إلى أن إدارة "الغيلاروسي" مستعدة للحصول على 35 مليون جنيه إسترليني نظير بيع عقد الدولي الإنجليزي.

وبينت أن أستون فيلا أبرز المهتمين بالتعاقد مع لاعب تشيلسي السابق، لافتة أنه تم ربط آرسنال ومانشستر يونايتد أيضاً بالتعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً.

 

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