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21 إصابة بحريق بالرمثا ومدير مستشفى الرمثا يوضح حالتهم الصحية - صور

الثلاثاء، 16-01-2024 03:59 م

روما يطرد مورينيو رسميا

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الوكيل الإخباري - أعلن نادي روما، اليوم الثلاثاء، إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو رسميا من تدريب الذئاب.

وقال روما، في بيان رسمي: "نعلن أن جوزيه مورينيو ومعاونيه الفنيين سيغادرون النادي بأثر فوري".

وأضاف: "لقد أعلنا عن مورينيو باعتباره المدير الفني ال60 في تاريخ روما في مايو/أيار 2021، ونجح في قيادة الفريق للفوز بلقب دوري المؤتمر في 25 مايو/أيار 2022، بالإضافة للوصول لنهائي الدوري الأوروبي في بودابست بالموسم الماضي".

وقال دان ورايان فريدكين مالكو روما: "نشكر خوسيه نيابة عن الجميع في روما على الشغف والالتزام الذي أظهره منذ وصوله إلى الجيالوروسي".

وأضافا: "سيكون لدينا دائما ذكريات رائعة عن قيادته، لكننا نعتقد أن التغيير الفوري ضروري من أجل مصلحة النادي".

واختتما: "نتمنى لجوزيه ومعاونيه الأفضل في المستقبل وسيتم إصدار المزيد من التحديثات بخصوص الجهاز الفني الجديد للفريق الأول قريبا".

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