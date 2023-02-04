السبت 04-02-2023
الوكيل الاخباري

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الأوكراني على دونيتسك

الدفاع الروسية: بوساطة إماراتية تم تحرير 63 عسكريا روسيا من الأسر في أوكرانيا

ديوان الخدمة: نسبة التعيين في الجهاز الحكومي سنويا 2%

الخارجية: وصول جثمان الفنان هزاع البرماوي من القاهرة اليوم

بالفيديو.. شاهد عملية إنقاذ مواطن حاصرته السيول في الرصيفة

3 وفيات و245 اصابة بحوادث سببها المدافئ منذ بداية الشتاء في المملكة

دول خليجية تكشف حقيقة وجود قطرة تصيب بالعمى في أسواقها

انخفاض الزيوت النباتية ومنتجات الألبان والسكر 18% عالمياً

التحاق 16237 ألف شخص بسوق العمل من خلال برنامج التشغيل الوطني

الذهب ينخفض 2% عالمياً بعد تقرير الوظائف الأمريكية

السبت، 04-02-2023 09:55 ص

روما يواجه إمبولي لاستعادة الانتصارات في الدوري الإيطالي

22023494633643670307


الوكيل الإخباري - يستضيف فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره إمبولي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2022-2023.

ومن المقرر أن تقام مباراة روما ضد إمبولي، في تمام االثامنة من مساء اليوم، بتوقيت الاردن، على ملعب "الأولمبيكو"، في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإيطالي.

ويخوض نادي العاصمة الإيطالية مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي إمبولى في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

ويأمل روما في استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعدما سقط أمام نابولي، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.

ويسعى الجيالوروسى لمصالحة جماهيره بعدما ودع مؤخرا بطولة كأس إيطاليا بعد خسارته أمام ضيفه فريق كريمونيزي، بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2022 - 2023.

وتأهل روما لهذا الدور بعدما تخطى نظيره جنوى بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.

وكان فريق كريمونيزي قد أقصى متصدر الدوري الإيطالي، فريق نابولي، من دور الـ 16 بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2.

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
22023494959780401817

مانشستر يونايتد يواجه كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

22023493739571031563

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

22023491713432737279

آخر تطورات مستقبل ميسي.. 3 أسابيع أمام باريس وبرشلونة يترقب

2202349659548604850

بعد هدفه الأول مع النصر.. رونالدو يغرد!

220232145418720863667

عرض سعودي يهدد استمرار بوسكيتس مع برشلونة

220232134812390081067

سلمان الفرج يقترب من اعتزال كرة القدم

أخبار متعلقة
1202399342607723775

عرض سعودي ضخم يلوح في الأفق لاستقدام ميسي

1202398571980453134

الكشف عن أفضل مدرب في العالم

12023814130132486229

صور: رونالدو يقيم في أفخم جناح بأحد فنادق الرياض

120238121356404035315

الفيصلي يوافق على إعارة الشناينة للرفاع البحريني

12023811545898314646

الشباب والاتحاد.. قمة ثأرية لاستعادة الإيقاع المفقود

12023810404112416814

قمة نارية بين أتلتيكو مدريد وبرشلونة بالدوري الإسباني