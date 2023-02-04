روما يواجه إمبولي لاستعادة الانتصارات في الدوري الإيطالي

الوكيل الإخباري - يستضيف فريق روما بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، نظيره إمبولي، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإيطالي بالموسم الجاري 2022-2023.



ومن المقرر أن تقام مباراة روما ضد إمبولي، في تمام االثامنة من مساء اليوم، بتوقيت الاردن، على ملعب "الأولمبيكو"، في الجولة الـ21 من مسابقة الدوري الإيطالي.



ويخوض نادي العاصمة الإيطالية مواجهة الليلة، وهو يحتل المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 37 نقطة، بينما يأتي إمبولى في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.



ويأمل روما في استعادة نغمة الانتصارات من جديد بعدما سقط أمام نابولي، بنتيجة 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "دييجو أرماندو مارادونا"، في إطار منافسات الجولة العشرين من عمر مسابقة الدوري الإيطالي للموسم الحالي 2022-2023.



ويسعى الجيالوروسى لمصالحة جماهيره بعدما ودع مؤخرا بطولة كأس إيطاليا بعد خسارته أمام ضيفه فريق كريمونيزي، بنتيجة 2 - 1، في اللقاء الذى جمع الفريقين على ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات دور ربع نهائي البطولة للموسم الحالي 2022 - 2023.



وتأهل روما لهذا الدور بعدما تخطى نظيره جنوى بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس على ملعب الأولمبيكو، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس إيطاليا للموسم الحالي 2022-2023.



وكان فريق كريمونيزي قد أقصى متصدر الدوري الإيطالي، فريق نابولي، من دور الـ 16 بركلات الترجيح بنتيجة 5 - 4، بعد التعادل الإيجابي بنتيجة 2 - 2.

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