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الأربعاء، 29-05-2024 02:49 م

رومينيغيه يكشف هوية مدرب بايرن ميونخ الجديد

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الوكيل الإخباري - كشف النجم الألماني السابق كارل هاينز رومينيغيه الذي يشغل منصب عضو في المجلس الإشرافي على بايرن ميونخ، أن تفاصيل صغيرة تفصل الأخير عن توقيع عقد ارتباطه بالمدرب فنسان كومباني.

ويبحث بايرن عن بديل لتوماس توخل الذي بات خارج أسوار النادي البافاري قبل الوصول إلى نهاية عقده بسبب النتائج السيئة التي حققها الفريق هذا الموسم.

وفي مقابلة مع شبكة "سكاي" الإيطالية، قال رومينيغيه: "وقع خيار مديرنا الرياضي على المدرب البلجيكي كومباني. الأمر ليس رسميا بعد لكن هناك فقط بعض التفاصيل النهائية التي يتعين حلها".

وكشف رومينيغيه أن مدرب بايرن السابق ومانشستر سيتي الإنجليزي الحالي الإسباني بيب غوارديولا سهل عملية الاتصال بين النادي البافاري وكومباني لأن البلجيكي لعب تحت إشرافه في الـ"سيتيزينس" بين 2016 و2019.

وتابع عن غوارديولا "لقد قدم لنا مساعدة كبيرة. لعب (كومباني) تحت إشرافه كقائد لمانشستر سيتي وتابعه أيضا عندما كان يشرف على تدريب بيرنلي".

وبعد أن دافع عن ألوان هامبورغ (2006-2008)، لعب كومباني (38 عاما) لمانشستر سيتي من 2008 حتى 2019، قبل أن يبدأ مسيرته التدريبية مع فريقه السابق أندرلخت البلجيكي صيف 2019 حيث قضى موسما كلاعب ومدرب.

وفي صيف 2022، تولى كومباني قيادة بيرنلي الإنجليزي وفاز معه بلقب دوري المستوى الثاني في ربيع 2023، لكنه فشل في إبقائه ضمن أندية النخبة وأنهى موسم 2023-2024 في المركز الـ19 قبل الأخير ليودع الدوري الإنجليزي الممتاز.

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