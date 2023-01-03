رونالدو الأبن .. كيف سيعيش في مدريد؟

الوكيل الإخباري - أصبح النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جزءا من فريق النصر السعودي، بعد صفقة تاريخية قدرت بأكثر من 200 مليون يورو، ومع انتقال رونالدو إلى الرياض، بات السؤال يطرح عن مصير ابنه البكر جونيور.



وعاد رونالدو الابن (12 عاما) إلى ريال مدريد مجددا في أواخر 2022، مرة أخرى، وذلك بعد أن غادر أكاديمية مانشستر يونايتد الإنجليزي مع فسخ النادي العقد الذي يجمعه مع والده، أي أن سلوك الأب والابن كان متناغما في الخروج من "الشياطين الحمر".



وكان الابن يلتحق بكل أكاديمية مرتبطة بالنادي الذي يلعب فيه والده، فعندما كان رونالدو الأب في ريال مدريد كان جونيور هناك، ولما غادر إلى يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد فعل الابن الأمر نفسه.



وضع مختلف



لكن يبدو أن الوضع سيختلف هذه المرة قليلا، إذ سيعيش الابن حياة احتراف كاملة، بعيدة عن ظل والده، الذي يرتبط بعقد مدته موسمين ونصف الموسم مع النصر السعودي.



ومع ذلك، أرسل رونالدو الأب إشارات بأنه سيكون على مقربة من ابنه، قدر المستطاع، فالابن انضم إلى أكاديمية الريال بعد أيام من مشاركة والده في تمارين خاصة في النادي الملكي للمرة الأولى منذ سنوات، في خطوة وصفتها صحيفة "الصن" البريطانية بالمفاجئة.



وبالطبع كانت هذه التمارين قد تمت في وقت كان رونالدو حرا ولم يكن قد وقع بعد على اتفاقه مع نادي النصر السعودي.



أكاديمية صارمة



وأكاديمية ريال مدريد ليست مجرد مؤسسة يمضي فيها الأطفال ساعات معدودة في الأسبوع ثم يعودون إلى حياتهم الطبيعية، كما بقية أقرانهم.



وذكر تقرير سابق لصحيفة "الغارديان" البريطانية أن الأكاديمية توفر خدمات التعليم والنقل لطلبتها، وفي المتوسط يمضون 3 سنوات عندما يكونون في سن الصبا، وغالبا ما يكونون أصغر من 10 سنوات.



ويُبلغون في اليوم الأول لوصولهم: "أنتم لم تعودوا أبناءً لآبائكم". واعتبرت الصحيفة أن هذا الترحيب "القاسي" يمثل جزءا من عالم كرة القدم الذي لا يرحم.



ويُخضع هؤلاء الأطفال لجدول تدريب يتسم بصرامة غير معهودة في المدارس العادية، فالقيلولة لا تزيد عن 40 دقيقة ووجبات الطعام تقدم في أوقات محددة سلفا، وذلك بغية إعداد هؤلاء للفريق الأول في الوقت المناسب.



مسيرة احتراف مبكرة



وبحسب صحيفة "الصن" البريطانية، فقد صنع كريستيانو جونيور اسما له مع النادي الملكي، إذ أحرز 50 هدفا خلال 20 مباراة في فريق الناشئين تحت سن 12 عاما، وبعدها غادر إلى أكاديمية يوفنتوس ثم مانشستر يونايتد.



واعتبرت أن الابن سيواصل مع أكاديمية الريال إبراز نفسه في لعبة كرة القدم على خطى والده.



وأكد الصحفي الرياضي، إيدو كورناغو، أن عودة رونالدو الابن إلى أكاديمية النادي الملكي في الأيام الأخيرة من الشهر الماضي.





وقضى رونالدو 9 مواسم صاخبة في ريال مدريد بين عامي 2009، و2018.



وولد رونالدو الابن في عام 2010، وكان في صفوف ناشئي ريال مدريد عندما كان عمره أقل من 8 سنوات.



"لن أضغط عليه"



واعتبرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أنه من الصعب أن يترك رونالدو الابن بصمة في عالم كرة القدم، كما والده، ومع ذلك فقد تمكن من إثارة إعجاب الكثيرين بأدائه، وقلّد والده في الاحتفال بتسجيل الأهداف.



ونقل عن رونالدو الأب قوله: "ابني أخبرني أبي أبق بضع سنين أخرى، فأنا أريد أن ألعب معك".



ورغم ذلك، أكد النجم البرتغالي أنه لن يضغط على ابنه لكي يصبح لاعبا محترفا متفرغا لكرة القدم.

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