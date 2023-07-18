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الثلاثاء، 18-07-2023 11:39 ص

رونالدو: الدوري السعودي أفضل من الأمريكي

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الوكيل الإخباري - يرى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر، أن الدوري السعودي أفضل من نظيره الأمريكي.

وانضم رونالدو إلى النصر في الميركاتو الشتوي المنصرم، بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد.

وقال رونالدو، خلال تصريحات صحفية، عقب خسارة النصر الودية ضد سيلتا فيجو الإسباني وديًا بنتيجة (0-5): "الدوري السعودي أفضل من الأمريكي.. أنا متأكد بنسبة 100% أنني لن أعود إلى أي ناد أوروبي في الفترة المقبلة".

وأتم: "فتحت الطريق إلى الدوري السعودي، والآن كل اللاعبين يأتون إلى هنا".

يُذكر أن الأرجنتيني ليونيل ميسي قد انتقل مؤخرًا لصفوف إنتر ميامي الأمريكي، لينتهي الصراع الذي امتد نحو عقدين من الزمن بين النجمين.

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