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الأربعاء، 17-05-2023 04:35 م

رونالدو تعود له الروح ويحتفل بـ طلب خاص

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الوكيل الإخباري -  كاد كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي أن يخرج بخفي حنين من الموسم الجاري، لكن تعثر الاتحاد أمس أمر أشبه بإعادة الروح إلى الجسد من جديد بالنسبة للمهاجم البرتغالي. 

وجاء ذلك بفضل غريم نادي النصر التقليدي "الهلال"، الذي حرم الاتحاد من الفوز في الكلاسيكو وخطف تعادلا قاتلا بهدف في الدقيقة 4+90، فيما حقق النصر الفوز أمام الطائي 2-0، ليعود الصراع بين العميد والعالمي لصفيح ساخن من جديد.

وعلق "الدون" عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، عقب المباراة، مطالبا الجمهور واللاعبين بالإيمان في قدرة الفريق على تحقيق اللقب حتى الجولة الأخيرة.

وكتب رونالدو: "فوز مهم الليلة، ثلاث مباريات أخرى أمامنا، لنستمر في الإيمان حتى النهاية"

إيمان رونالدو بفريقه عاد من جديد، إذ تقلص حاليا الفارق بينه وبين الاتحاد لـ3 نقاط فقط بعدما كانت خمسا، لصالح النمور، مع بقاء ثلاث جولات على نهاية الموسم.

يذكر أنه لم يبق أي أمل لرونالدو للتتويج ببطولة في الموسم الجاري إلا دوري روشن، إذ خسر كأس السوبر السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

وتكمن الأهمية الخاصة للقب دوري روشن الموسم الجاري في كون حامل اللقب سيشارك في منافسات كأس العالم للأندية 2023، التي ستستضيفها السعودية.

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