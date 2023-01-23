رونالدو خارج التشكيل المثالي لجولة الدوري السعودي

الوكيل الإخباري - حصل الدولي الكاميروني، ديفيد إيباسي، حارس مرمى أبها، على التقييم الأعلي (8.6) خلال الجولة الـ14 من دوري روشن السعودي للمحترفين، التي اًختتمت أمس، وشهدت الظهور الأول للأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو بقميص النصر.



ورغم فوز اتحاد جدة بثلاثية نظيفة على الفيحاء، إلا أن التشكيل المثالي للجولة الـ14 الذي اختاره موقع "Sofascore"، لم يتضمن أي لاعب من صفوف العميد.



كما غاب رونالدو عن التشكيل، الذي ضم لاعبًا واحدًا من النصر وآخر من الهلال، وجاء على النحو التالي:



حراسة المرمى: ديفيد إيباسي (أبها).



المدافعون: إياجو سانتوس (الشباب)، فاروق شافعي (ضمك)، أوسكار دوراتي (الوحدة)، إسلام أحمد هوساوي (الوحدة).



الوسط: أنتوليتش (ضمك)، ديفيد تيانيتش (العدالة)، أندريه أبوكو (الخليج)، تاليسكا (النصر)، سالم الدوسري (الهلال).



الهجوم: برونو دوراتي (ضمك).

اضافة اعلان

ملاعب