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الثلاثاء، 10-10-2023 04:09 م

رونالدو سيعتزل اللعب بعد المونديال بقميص النصر

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الوكيل الإخباري -  كشفت صحيفة Transfersdotcom أن النجم كريستيانو رونالدو حدد موعد اعتزاله كرة القدم.

قالت الصحيفة إن "صاروخ ماديرا" طلب من إدارة نادي النصر السعودي تجديد عقده مع الفريق حتى عام 2027، وذلك قبل سفره للانضمام إلى معسكر منتخب البرتغال خلال فترة التوقف الدولي.

وأضافت: "انتقل رونالدو إلى السعودية في ديسمبر (كانون الأول) 2022 وتألق بشكل لافت حيث سجل 25 هدفاً وصنع 8 تمريرات حاسمة في 30 مباراة".

وأشارت نقلاً عن مصادر سعودية إلى أن النجم البرتغالي يرغب في المشاركة في كأس العالم 2026 وهو في صفوف نادي النصر، قبل أن يعتزل كرة القدم.

واختتمت بأن رونالدو ينوي الاعتزال في 2027 عقب خوضه منافسات المونديال، وفي الوقت نفسه تكون محطته مع "العالمي" هي الأخيرة في مسيرته.

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