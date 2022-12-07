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الأربعاء، 07-12-2022 12:10 م

رونالدو على الدكة ضد المغرب؟.. مدرب البرتغال يكشف مصير الدون بعد تألق الوحش الجديد

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الوكيل الإخباري - كشف فرناندو سانتوس المدير الفني لمنتخب البرتغال عن موقف كريستيانو رونالدو قائد المنتخب من المشاركة ضد المغرب في كأس العالم 2022.

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ويلعب المغرب مع البرتغال في دور ربع نهائي كأس العالم في قطر يوم السبت المقبل.

موقف رونالدو من المشاركة ضد المغرب
وفاجأ سانتوس الجميع بتواجد رونالدو على مقاعد البدلاء في مباراة سويسرا التي حسمها بنتيجة 6-1 وشهدت تسجيل جونزالو راموس ثلاثة أهداف حيث لعب على حساب الدون.

وقال سانتوس في تصريحاته عقب الفوز على سويسرا: نحن نتحدث عن جونزالو و كريستيانو وهما لاعبين مختلفين.

وعن ما إذا كان سيدفع برونالدو أساسيا ضد البرتغال قال سانتوس: رونالدو هو قائدنا و يحاول دائمًا المساعدة ولكن لن اتحدث عما اذا كان سيلعب المباراة القادمة ام لا.

 

وأكمل: لا توجد أي مشكلة مع قائدنا رونالدو نحن اصدقاء منذُ مدة طويلة لقد تحدثنا قبل المباراة ولم تكن لديه اي مشكلة مع قراري، انه مثال يُحتذى به.

 

 

 

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