رونالدو غير سعيد في مانشستر ،، هل يعود لمدريد ؟!

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ملاعب - أنس عشادائما ما كان يتلهف للعودة لمدينة مانشستر، ويؤكد أن مسرح الأحلام " ملعب الأولد ترافورد " كان مهد مسيرته ويتمنى أن يكون خاتمتها، إلا أن الأمور لا تسير مثلما تخيل، نتحدث عن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو .الدون الذي رحل عن يوفنتوس الإيطالي طمعا بالعودة لدرب المنافسة على الألقاب، وجد نفسه خارج دوري أبطال أوروبا بقميص مانشستر يونايتد، وغائب عن المنافسة على الساحة الإنجليزية، وداخل منظومة متفككة فنيا، وبالطبع كل ذلك يجعل نهاية مسيرته الأسطورية كابوسيا.رونالدو الطامح لانتزاع كرة ذهبية جديدة، وعدم الاستسلام للرقم التاريخي لمنافسه الأرجنتيني ليونيل ميسي، لن يرفع رايته البيضاء، وسيبحث عن مغامرة جديدة، وربما لن تكون في باريس سان جيرمان الفرنسي كما تخيل الكثيرون، لأن مشروع الفريق الفرنسي بات أكثر تفككا بعد السقوط الأخير أمام ريال مدريد الإسباني .رونالدو وصف مدريد ببيته الأول سابقا، بل وسماها بالوطن، وعلى أرضها صنع تاريخا عظيما، فهل تكون عودته ممكنة، خصوصا وأن التقارير الصحفية العالمية تؤكد إقتراب ميسي من الرجوع لبرشلونة .. وهل يكون مشروع الريال القادم بتواجد كريستيانو إلى جانب الفرنسي مبابي، ومواطنه بنزيما والبرازيلي الصاعد فينيسيوس جونيور ؟!