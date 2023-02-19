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الأحد، 19-02-2023 04:43 م

رونالدو في قفص الاتهام.. ومستشار تحكيمي يبرئ موقفه

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الوكيل الإخباري -  تعرض النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر، لحملة كبيرة بتهمة تأثيره على قرارات الحكام خلال مواجهة ضيفه التعاون، في الدوري السعودي لكرة القدم للمحترفين.

وساهم رونالدو بتمريرتين حاسمتين في فوز فريقه النصر على ضيفه التعاون (2-1) في المباراة التي جمعتهما يوم الجمعة الماضي، على ملعب "مرسول بارك"، ضمن الجولة الـ17 من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم.

وأثار الكثير من الجدل قرار الحكم احتساب الهدف الثاني "للعالمي"، بعد وقوع رونالدو في حالة تسلل، وادعاء البعض أنه أثر على رؤية سكري القصيم حارس مرمى التعاون للكرة قبل الهدف.


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لكن المستشار التحكيمي عبد الله القحطاني فند الموقف، مبرئا رونالدو من التسبب في احتساب هدف غير صحيح لصالح فريقه، إذ أوضح عبر برنامج "ملعب SBC" أن النجم البرتغالي كان في موقف تسلل بالفعل، لكنه لم يحجب الرؤية عن الحارس، ولم يقم بأي فعل إضافي يؤثر على حركة الكرة، لذلك قرار احتساب الهدف كان صحيحا.

وأكد المستشار القانوني أن سقوط حارس التعاون على الأرض يثبت كذلك سلامة موقف رونالدو، كونه بسقوطه منع أي فرصة له للحاق بالكرة، مستشهدا بلقطتين من مواجهتي الشباب وأبها، والاتحاد والخليج، للمقارنة توضحان الموقف حينما يحجب لاعب المنافس الرؤية عن الحارس، وهو ما يستعدي إلغاء الهدف نتيجة ذلك.


واحتفل رونالدو بالهدف، مؤكدا ضرورة احتسابه أثناء عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو "VAR"، ربما ذلك أثار حفيظة الذين اتهموه بالتأثير على قرار الحكم.  

واستعاد نادي النصر صدارة جدول ترتيب دوري "روشن" برصيد 40 نقطة من 17 مباراة، متفوقا بفارق الأهداف على وصيفه نادي الاتحاد.

 

ملاعب

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