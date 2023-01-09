رونالدو قد يخوض مباراته الأولى بقميص النصر ضد باريس سان جيرمان

الوكيل الإخباري - قال رودي غارسيا، مدرب النصر، إن كريستيانو رونالدو سينفذ أولا عقوبة الإيقاف قبل خوض مباراته الأولى في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم، لكنه قد يظهر لأول مرة في لقاء بالسعودية أمام باريس سان جيرمان في الرياض هذا الشهر.



وغاب رونالدو يوم الجمعة عن أول مباراة للنصر، ضمن عقوبة الإيقاف مباراتين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، بسبب الإطاحة بهاتف من يد مشجع بعد خسارة مانشستر يونايتد في ضيافة إيفرتون في أبريل نيسان الماضي.



وأكد غارسيا أن لاعبه المخضرم البالغ عمره 37 عامًا قد يغيب أيضًا عن مواجهة الشباب، وربما يظهر لأول مرة في الدوري أمام الاتفاق في 22 يناير كانون الثاني.



لكن رونالدو قد يظهر ضد سان جيرمان في مباراة ودية تضم لاعبي النصر والهلال في فريق واحد يوم 19 يناير كانون الثاني.



ونقلت صحيفة "ليكيب" عن غارسيا قوله: "إنها (مباراته الأولى) لن تكون بقميص النصر. سيكون الفريق مشتركا بين الهلال والنصر".



وأضاف: "كمدرب للنصر لا يمكن أن أكون سعيدا بهذه المباراة، بالنسبة للتطوير ومتابعة باريس سان جيرمان ولاعبي الفريق الفرنسي فهذا أمر رائع جدا، لكن لدينا مباراة في الدوري بعد ثلاثة أيام".

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