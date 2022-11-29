رونالدو لنجم البرازيل: أنت الأفضل في المنتخب

الوكيل الإخباري - أثنى نجم كرة القدم البرازيلية السابق رونالدو بشكل كبير على لاعب المنتخب البرازيلي، بعد التأهل إلى دور 16 ببطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.



وسجل متوسط الميدان كاسيميرو هدف الفوز 1 / صفر لمنتخب بلاده، في شباك نظيره السويسري أمس الإثنين، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة السابعة، ليكون الانتصار الثاني للبرازيل التي حسمت تأهلها إلى ثمن نهائي المونديال.



وكان المنتخب البرازيلي قد استهل مشواره بالفوز على صربيا 2 / صفر.



وفي مقابلة أجراها رونالدو مع كاسيميرو، أثنى"الظاهرة" بشكل كبير على لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي، الذي توج بجائزة أفضل لاعب في مباراة البرازيل وسويسرا.



وقال رونالدو في مقابلته مع كاسيميرو، التي بثها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) عبر موقعه :"برأيي، كنت الأفضل في المباراتين، تهانينا، وقد سجلت هدفا في هذه المباراة، كم هو رائع أن تسجل في كأس العالم؟".



ورد كاسيميرو قائلا :"لا يمكن أن تتخيل مدى الفخر الذي أشعر به كوني أستمع لهذه الكلمات منك، في صغري رأيتك وأنت تلعب، وأخبرتك عدة مرات في مدريد بأنك قدوتي، شكرا لك أنت وروبرتو كارلوس وكاكا، أنا سعيد من أعماق قلبي بأن أحصل على هذا الثناء".



وأضاف كاسيميرو: "أنت تعلم مدى أهمية تمثيل المنتخب الوطني بالنسبة لنا، وكم هو رائع أن يأتي الثناء من نجم صاحب انتصارات مهمة مثلك، فمسيرتك لا تحتاج التحدث عنها وأنا سعيد بإشادتك".



وأكد رونالدو: "أنت لم تخطئ في المباراتين، لقد تابعت، وبجانبي دييجو سيميوني وروبرتو كارلوس وكافو وكاكا، وكان هناك اتفاق بيننا في تحليل الأداء، أنت الأفضل على أرض الملعب، وكانت قدرتك على قراءة المجريات مبهرة، قدمت أداء جيدا هجوميا ودفاعيا".



وأضاف رونالدو :"تعطي الفرصة لمساندة المدافعين عندما تكون هناك هجمة مرتدة، تعود وتضغط وتحاول إيقاف الهجمة، أو تقوم بعمل خطأ أو تخطف الكرة، أعتقد أن مرور الوقت يجعل الأشخاص أفضل، لقد وصلت إلى أحد أعلى المستويات في مركزك، وأرى أنك وصلت لمستوى من فهم أرضية الملعب عال للغاية".



ورد كاسيميرو: "ربما هذا نظرا لأنني وصلت إلى عمر ال30 عاما، فعندما تصل إلى عمر معين، تتمتع بالعقلية إلى جانب التحمل البدني، وهذا هو قمة النضج في عمر ال 30 أو ال 31 عاما، أنا سعيد للغاية بالتأكيد".



وأضاف: "الجمهور دائما ما يشاهد الأهداف والاحتفالات، ولكن العمل الجاد لا يراه الكثير من الناس، وإنما يراه القليلون مثلك... أنا سعيد بحصولي على إشادة من نجوم عديدة ولاعبين أعتبرهم مثل أعلى منذ الطفولة".



ولدى سؤال رونالدو لكاسيميرو عن اللاعبين الأصغر سنا في المنتخب، رد اللاعب قائلا: "اللاعبون الأصغر سنا لديهم طاقة كما يدركون المسؤولية جيدا، في هذه المباراة (أمام سويسرا) شارك مجددا رودريجو وأنتوني وجابرييل جيسوس، واستمرت الأمور تسير بشكل جيد، نحن مجموعة جيدة ولم نستقبل هدفا وهذا أمر جيد لنتحدث عنه".



وتابع: "كذلك يقدم ريتشارليسون مباريات جيدة ودعما كبيرا للفريق، وعند الحديث عن عدم استقبال الأهداف، يدور الحديث عن قوة الحارس ورباعي الدفاع وأول لاعب خط وسط، لكن في الحقيقة، يبدأ الأمر من اللاعب رقم 9".

اضافة اعلان

ملاعب