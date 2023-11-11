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السبت، 11-11-2023 02:17 م

رونالدو وتاليسكا يتقدمان تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة

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الوكيل الإخباري - استقر البرتغالي لويس كاسترو، مدرب النصر، على تشكيل النصر المتوقع أمام الوحدة، اليوم السبت، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية، في الشرائع، ضمن الجولة 13 من دوري روشن للمحترفين.

ومن المتوقع أن يشهد التشكيل تواجد النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والإيفواري سيكو فوفانا، بعد أن غابا عن مواجهة الدحيل القطري، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال آسيا.

ويعود الظهير الأيمن سلطان الغنام لأول مرة بعد غيابه عن آخر 4 مواجهات محلية بسبب قرار انضباطي، فيما سيعوض عبد الله مادو غياب المدافع الإسباني المصاب إيمريك لابورت.

ويأتي التشكيل المتوقع للنصر أمام الوحدة على النحو التالي:

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

الدفاع: أليكس تيليس - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

الوسط: بروزفيتش - أوتافيو - فوفانا - ساديو ماني - تاليسكا.

الهجوم: كريستيانو رونالدو.

ويتسلح النصر بسجل مميز أمام مضيفه الوحدة بعهد دوري المحترفين، حيث تواجه الفريقان 20 مرة، نجح "العالمي" في حسم 14 مواجهة لصالحه، فيما فاز فرسان مكة في 3 لقاءات، وانتهت 3 مباريات بالتعادل.

ويعتبر ملعب الشرائع فأل حسن على "العالمي"، حيث واجه الوحدة فيه 10 مرات بعهد دوري المحترفين، فاز في 7 مواجهات وخسر لقاء وحيد، وتعادل في مباراتين.
 
وشهد هذا الملعب تسجيل أكبر الانتصارات النصراوية على الوحدة في دوري المحترفين بالفوز 4-0 مرتين موسمي 2018-2019، والموسم الماضي الذي شهد تسجيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتواجه الفريقان الموسم الماضي مرتين نجح العالمي في كسب المواجهتين ذهابا 1-0 في الرياض، وإيابا 4-0 في مكة المكرمة.

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