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السبت، 25-02-2023 02:18 م

رونالدو و17 لاعباً من يوفنتوس مهددون بالإيقاف

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الوكيل الإخباري - كشفت مصادر أن كريستيانو رونالدو ومعه 17 لاعباً في يوفنتوس مهددين بالإيقاف لمدة شهر إلى عام.

وأوضحت المصادر أن ذلك يأتي لتواطئهم مع إدارة نادي يوفنتوس لـتنازلهم عن وقائع مزيفة عن بعض رواتبهم خلال موسم 2019-2020.

واللاعبون هم: بنتانكور، وبرنارديشي، وبونوتشي، وكيليني، تشيزا، كوادرادو، دانيلو، ديميرال، رونالدو، ديبالا، كولوسيفسكي، أليكس ساندرو، ماكيني، رابيوت، آرثر، رامزي وتيزني.

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