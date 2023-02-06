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الإثنين، 06-02-2023 03:16 م

رونالدو يؤثر على خزائن أندية الدوري السعودي

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الوكيل الإخباري - بدأت أندية الدوري السعودي، في طرح تذاكر مبارياتها مع النصر بأسعار غير مسبوقة، لزيادة مواردها المالية، والاستفادة من مشاركة كريستيانو رونالدو مع "العالمي" في هذه المباريات.

وتشهد مباريات النصر خارج ملعبه إقبالا غير مسبوق، رغبة من الجماهير السعودية في مشاهدة رونالدو على أرض الملعب، وهو حدث لا يتكرر كثيرا بالنسبة لهذه الفرق.

وأعلن نادي الوحدة السعودي، الأحد، طرح تذاكر مباراته مع النصر، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل في مكة المكرمة، ضمن الجولة الـ16 من دوري روشن السعودي.

وبلغ سعر تذكرة الدرجة الموحدة 75 ريالا (20 دولار)، والممتازة 450 ريالا (120 دولار)، والمنصة بـ1000 ريال (267).

وتشهد عملية شراء التذاكر إقبالا غير مسبوق، حيث تتجه تذاكر المباراة نحو النفاد بعد ساعات من طرحها.

ووفقا لموقع "مكاني" تم بيع ما يزيد عن 5 آلاف تذكرة والأرقام في تزايد مستمر، علما بأن السعة الرسمية لملعب الشرائع بمكة تبلغ 38 ألفا.

وكان نادي الفتح قد طرح هو الآخر تذاكر مباراته مع النصر يوم الجمعة الماضي في مباراة الفريقين بالمرحلة الـ14 من المسابقة، بـ100 ريال، 150 ريالا، و1000 ريال.

وبلغ عدد الحضور في ملعب الفتح 17 ألفا و631 مشجعا في حين أن السعة الرسمية لملعب الفتح بالأحساء 19 ألفا و55 متفرجا.

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