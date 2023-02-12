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الأحد، 12-02-2023 04:10 م

رونالدو: يا له من إنجاز رائع لسيدات النصر

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الوكيل الإخباري - وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، رسالة إلى فريق السيدات بالنادي.

ونشر رونالدو على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر، صورة فريق السيدات بنادي النصر، عقب تتويجهن بلقب الدوري السعودي.

وكتب رونالدو على الصورة: "تهانينا لفريق السيدات عقب فوزه الأول بلقب الدوري. يا له من إنجاز رائع".


يذكر أن رونالدو توهج مؤخرا وأحرز 4 أهداف في شباك الوحدة بدوري "روشن" السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في مكة، ليرفع رصيده إلى 5 أهداف في المسابقة.

وبات رونالدو أول لاعب يسجل سوبر هاتريك في الموسم الحالي بالدوري السعودي، كما أنه أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز منذ بداية دوري المحترفين.

وبذلك رفع كريستيانو رصيده إلى 11 سوبر هاتريك، علما بأنه سجل 61 هاتريك على مدار مسيرته.


وكان رونالدو انتقل للنصر في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي بعقد لمدة موسمين ونصف الموسم، بعدما فك ارتباطه بمانشستر يونايتد بالتراضي.

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