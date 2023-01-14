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السبت، 14-01-2023 03:11 م

رونالدو يبعث برسالة لجمهور ولاعبي ريال مدريد

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الوكيل الإخباري -  وجه كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي، رسالة إلى جمهور ولاعبي ريال مدريد قبل مواجهة برشلونة، غدا الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقال رونالدو عبر الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "من الرائع دائما أن أرى زملائي في الفريق والنادي الذي صنع التاريخ".

وأضاف النجم البرتغالي "أتمنى الحظ السعيد لمدريدنا يوم الأحد".

وتواجد كريستيانو في الحصة التدريبية لريال مدريد، أمس الجمعة، والتقى زملاءه السابقين، وتحدث مع الإيطالي المخضرم كارلو انشيلوتي المدير الفني للنادي الملكي. 

ووجهت إدارة ريال مدريد، دعوة رسمية إلى كريستيانو رونالدو، من أجل حضور المباراة النهائية لكأس السوبر الإسباني، غدا الأحد، على ستاد الملك فهد الدولي بالمملكة العربية السعودية.

وتخطى ريال مدريد عقبة فالنسيا بركلات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي (1-1) مساء الأربعاء الماضي.

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