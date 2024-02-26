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الإثنين، 26-02-2024 03:30 م

رونالدو يتجاهل أحداث الديربي بتعليق معتاد

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الوكيل الإخباري - خرج كريستيانو رونالدو قائد النصر، بأول تعليق بعد حسم ديربي الرياض أمام الشباب، أمس الأحد، بنتيجة 3-2 ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم.

واحتفل قائد نادي النصر، رونالدو بطريقة "مشينة" بهدف سجله زميله أندرسون تاليسكا في شباك الشباب، حيث توجه البرتغالي إلى جمهور الفريق المنافس واحتفل أمامهم بحركة "غير أخلاقية". 

لكن رغم ذلك، تجاهل "الدون" هذه الأحداث ونشر رسالته المعتادة بعد كل مباراة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، حيث قال خلالها: "حتى النهاية.. نحن نستمر.. لا نتوقف".

واعتاد "صاروخ ماديرا" على نشر مثل هذه الرسائل لدعم زملائه بعد كل فوز أو تعثر، وذلك لتحفيزهم على تقديم الأفضل كونه قائد الفريق.

ونجح رونالدو في قص شريط الأهداف بالدقيقة 21 عبر ركلة جزاء، ليرفع رصيده إلى 22 هدفا معززا صدارته لترتيب هدافي دوري روشن، فيما رفع النصر رصيده إلى 52 نقطة في وصافة الترتيب خلف الهلال المتصدر بفارق 4 نقاط، علما بأن "الزعيم" سيواجه الاتفاق مساء اليوم الاثنين ضمن الجولة ذاتها.

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