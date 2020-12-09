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الأربعاء، 09-12-2020 01:42 م

رونالدو يتحدث عن علاقته بميسي

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ملاعب - وكالات

 

أكد البرتغالي “كريستيانو رونالدو”، نجم “يوفنتوس”، أحقية فريقه في التأهل على رأس المجموعة بدوري الأبطال.


وتحدث بعد الانتصار على “برشلونة” 3-0، أمس الثلاثاء، عن علاقته بالأرجنتيني “ليونيل ميسي”.


وقال: “دائماً ما كانت ودية للغاية، لقد تواجدنا معاً في احتفالات توزيع الجوائز على مدار 12 أو 13 أو 14 عاماً.. لم أره أبداً كمنافس، إنه يحاول تقديم الأفضل لفريقه ولمنتخب بلاده مثلي”.

وأضاف: “كرة القدم صنعت التنافس بيننا، لكننا نتعامل بشكل جيد جداً، وإذا سألت ليو، فسيخبرك بنفس الشيء”.

وعن وضعية “برشلونة” الحالية، قال: “يمر بوقت سيئ، ولكن جميع الفرق تمر بفترات سيئة. وأنا متأكد من أنهم سيجتازون هذه الفترة السيئة، فهم لا يزالون برشلونة، الفريق الكبير”.

واختتم: “أنا سعيد بالتأهل كمتصدر للمجموعة، وأريد مواصلة الموسم الجيد الذي أقوم به. لأن هذا العام سيكون صعباً وأريد أن أستعد للمباريات الكبرى”.


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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